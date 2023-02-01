Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока она допускает, что во время протестов сжигают Коран.
Эрдоган: Швеция не сможет вступить в НАТО, пока позволяет сжигать Коран
"Швеция, даже не волнуйтесь! Пока вы позволяете сжигать и разрывать мою священную книгу, Коран, и вы делаете это вместе со своими силами безопасности, мы не скажем "да" вашему членству в НАТО", - об этом заявил президент в обращении к депутатам от правящей партии.
Шведские чиновники дистанцировались от акции протеста, проведенной правыми экстремистами у посольства Турции в Стокгольме в январе, во время которой была сожжена копия Корана, но указали, что такие акции защищены свободой слова.
Во вторник, 31 января, премьер-министр Швеции назвал активистов, организующих подобные демонстрации, "полезными идиотами" из-за рубежа, которые пытаются подорвать путь Швеции в НАТО
"Мы видели, как иностранные лица, даже государственные лица, использовали эти демонстрации, чтобы накалить ситуацию таким образом, что это нанесло прямой ущерб безопасности Швеции", - заявил премьер-министр журналистам в Стокгольме, не называя конкретных стран.
В среду, 1 февраля, министр иностранных дел Турции также заявил, что у Анкары меньше проблем с Финляндией, чем со Швецией.
Если НАТО решит заняться процессами вступления двух скандинавских стран по отдельности, то "Турция, конечно, рассмотрит ратификацию членства Финляндии отдельно и более благоприятно" - признал министр иностранных дел Турции.
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