VDD оценит заявления Гревцовой о войне в Украине

В одном из своих роликов в TikTok Гревцова заявила, что в Украине идет гражданская война по всем нормам и канонам, когда украинский народ воюет против украинской армии.

"Это все, что я знаю. Так что не нужно тут спекулировать и рассказывать мне, что Россия на кого-то нападает. Я знаю, что происходит, я вижу, как украинцы воюют против своих же, но по всем меркам это гражданская война", - заявила депутат.

Это видео было опубликовано еще до сделанного 22 января видеообращения Гревцовой о ее посещении Латвийского музея оккупации.

В VDD агентству LETA подтвердили, что о конкретном видео службе известно и, наряду с другой публичной деятельностью Гревцовой, оно будет оцениваться в рамках уголовного процесса, который начался 30 января.

Как сообщалось, VDD завершила расследование в связи с публичными высказываниями Гревцовой во время посещения Латвийского музея оккупации и приняла в понедельник решение о начале уголовного производства.