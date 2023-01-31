Служба государственной безопасности (VDD) завершила проверку в связи с публичными высказываниями депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") во время посещения Музея оккупации Латвии и приняла решение о возбуждении уголовного процесса за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией, сообщили агентству LЕТА в VDD.
VDD возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой. Ей грозит до 5 лет тюрьмы
Уголовный процесс начат в понедельник в соответствии со статьей Уголовного закона о публичном прославлении, отрицании, оправдании или грубом принижении геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений против Латвии и ее народа, совершенных СССР и нацистской Германией.
Уголовный закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.
Расследование публичной деятельности Гревцовой было начато в связи с опубликованным 22 января на платформе TikTok видео, в котором депутат поделилась своими впечатлениями от посещения Музея оккупации.
В настоящее время в Рижском городском суде Видземского предместья рассматривается еще одно уголовное дело, по которому Гревцова обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений Центральной избирательной комиссии.
VDD будет предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования в рамках уголовного процесса.
VDD напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.
Глория Гревцова и Музей оккупации
22 января 2022 года в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.
"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.
"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмировала Гревцова.
Глория Гревцова и обман ЦИК
Напомним, что ранее большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").
7 октября 2022 года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.
По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
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