VDD возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой. Ей грозит до 5 лет тюрьмы

"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.

"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмировала Гревцова.

Глория Гревцова и обман ЦИК

Напомним, что ранее большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").

7 октября 2022 года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.