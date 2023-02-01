Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил в среду, 1 февраля, что он был переведен в одиночную камеру. Теперь, в течение следующих шести месяцев, ему будет запрещены свидания с родными.
"Свидания там запрещены": Навального перевели в одиночную камеру
"У меня уже 8 месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий", - написал Навальный в Telegram.
"Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет", - добавил он.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России пока не прокомментировала заявление Навального.
В феврале 2021 года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за то, что якобы нарушил сроки своего условного тюремного заключения в 2014 году, проходя лечение в Германии после попытки отравления химическим оружием "Новичок".
В марте 2022 года суд приговорил Навального еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "оскорбление судьи". Суд также постановил, что будущий тюремный срок он должен отбывать в колонии строгого режима с усиленными ограничениями.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии строгого режима, примерно в 250 километрах к востоку от Москвы, и его сторонники говорят, что здоровье лидера оппозиции резко ухудшилось после неоднократных помещений в одиночную камеру.
В январе около 500 медиков подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием предоставить гражданским врачам доступ к Навальному.
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