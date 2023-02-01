Израиль может поставить Украине систему "Железный купол"

Нетаньяху не взял на себя никаких твердых обязательств перед Украиной, а Израиль остается в хороших отношениях с Россией, которая контролирует небо над соседней Сирией и закрывает глаза на возможные израильские удары по целям в Иране.

В интервью CNN Нетаньяху спросили, окажет ли Израиль поддержку Украине, например, предоставив вооружение для системы ПВО "Железный купол".

"Ну, я, безусловно, рассматриваю это", - сказал Биньямин Нетаньяху.

Он подтвердил, что США переместили артиллерийский склад, который они размещали в Израиле, в Украину.

"США просто взяли много израильских боеприпасов и передали Украине,

Израиль также, откровенно говоря, предпринимает шаги, о которых я не буду здесь подробно говорить, против производства Ираном оружия, которое используется в Украине", - сказал Нетаньяху.

Иран продает России беспилотники-камикадзе, которые используются Москвой в войне против Украины.

Нетаньяху сказал, что его попросили взять на себя роль неофициального посредника после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале прошлого года, но он отклонил это предложение, потому что в то время был в оппозиции.

Премьер-министр также признал, что был бы рад выступить посредником, если стороны и США попросят его об этом.

"Я был здесь достаточно долго, чтобы знать, что нужно подходящее время и подходящие обстоятельства. Если они возникнут, я обязательно это учту", - сказал Нетаньяху.