За Африку и Путина: обнаружена новая пророссийская и антифранцузская кампания в соцсетях

В 1980-х он стал последователем Жана Тириара, бывшего коллаборациониста, сотрудничавшего с нацистами во Вторую мировую войну. Тириар проповедовал национал-большевизм и мечтал о единой Европе от Владивостока до Дублина, противостоящей Америке.

Именно через него Мишель познакомился с российским провластным идеологом Александром Дугиным, на которого Тириар сильно повлиял. Впрочем, близкой дружбы не сложилось: бельгиец сказал Би-би-си, что не одобряет "эзотерический фашизм" Дугина.

Мишель берет интервью у президента ЦАР Туадера Фото: BBC

Не добившись успеха на родине, Мишель занялся геополитикой - и стал сторонником правителя Ливии Муаммара Каддафи. Позже он был назначен советником президента Бурунди Пьера Нкурунзиза, который правил почти 15 лет, умерев незадолго до истечения третьего срока.

Все это время Мишель оставался на связи с Москвой. В 2000-х годах он сотрудничал с кремлевским молодежным движением "Наши" и приезжал в его лагерь на озеро Селигер.

Ближайший соратник Мишеля, француз Фабрис Беор, женился на участнице движения "Наши" и поселился в Краснодарском крае. Сейчас он помогает Мишелю с Russosphère.

Вместе они основали организацию по наблюдению за выборами, которая провозгласила честными и справедливыми референдумы в аннексированном Россией Крыму и оккупированных пророссийскими сепаратистами Донецке и Луганске. В Крым "наблюдателем" в 2014 году Мишель ездил лично.