Лочмеле: Мэр Резекне Барташевич будет исключен из "Согласия"

Такое решение было принято сопредседателями партии и правлением с учетом дискредитирующих высказываний Барташевича в адрес партии.

"Исключение Барташевича - вопрос лишь времени и способа", - пояснила Лочмеле.

Барташевич будет исключен, потому что его последнее выступление в социальных сетях является нарушением устава партии - он дискредитировал партию, сделав ложные заявления о ее съезде. "Говорить, что съезд не обсуждал причины поражения на выборах в Сейм, помощь людям в кризисных условиях - это абсолютная ложь. Не стоит опускаться до лжи", - подчеркнула Лочмеле.

Она также сообщила, что призыв Барташевича игнорировать состоявшийся на выходных съезд "Согласия", подписанный им вместе с лидерами двух других региональных организаций партии, не нашел отклика у всех партийцев в Резекне и Резекненском крае, а также в Лудзе, кроме того, партия получила новые заявки на вступление. Теперь руководство партии позвонит каждому члену партии и выслушает их видение ситуации.

Когда Барташевича исключат из партии, "Согласие" лишится своего последнего крупного "бастиона власти", поскольку ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш уже объявил о своем выходе из "Согласия" и создании новой региональной политической силы.