Израильские ВВС нанесли авиаудар по сектору Газа в ночь на четверг, 2 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что за несколько часов до этого израильские военные объявили о перехвате ракеты, выпущенной по Израилю из сектора Газа.
Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
Целями ответного удара, по данным израильской стороны, являлись заводы радикальной исламистской группировки ХАМАС по производству вооружений. Сообщений о жертвах к моменту публикации не поступало.
Между тем ни радикальное исламистское движение ХАМАС, ни террористическая группировка "Исламский джихад" до сих пор не взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю 1 февраля.
Нетаньяху о мире в палестино-израильском конфликте
31 января госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся с рабочей поездкой в ближневосточном регионе, призвал к даэскалации палестино-израильского конфликта, обострившегося в январе после двух случаев нападений палестинцев на мирных граждан в Израиле и предшествовавшего этим трагическим событиям рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, по заявлениям палестинской стороны, также погибли невинные люди.
Вечером в тот же день, 31 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что он "открыт" для переговоров с палестинской стороной и готов сотрудничать с ней по вопросам безопасности. В то же время он дал понять, что ощутимого прогресса на пути к долгосрочному миру между израильтянами и палестинцами в ближайшей перспективе ждать не стоит. "Я определенно хочу, чтобы у них была вся полнота власти для самостоятельного управления, но никакой власти, которая могла бы предоставлять угрозу для нас", - указал израильский лидер.