"У меня нет морального права просить у украинцев прощения". Рассказ российского офицера, не желавшего воевать

После объявленной президентом Путиным в сентябре 2022 года так называемой "частичной мобилизации" сотни тысяч граждан России были призваны в ряды армии и отправлены воевать в Украине.

"Я понимал, что меня в покое не оставят. В тот момент, когда гребут всех подряд, меня, офицера, который был уже там, точно не оставят в покое".

"Сотрудники военкомата специально приезжали, дежурили, караулили меня у моего дома. Я снял квартиру и прятался на съемной квартире. Я от соседей прятался, потому что охота на ведьм началась, их мужа, сына, брата забрали на войну, а тут какой-то молодой человек ходит взад-вперед. Я знал случаи, когда ребята прятались, а соседи вызывали полицию, чтобы их забрали. Я не хотел прятаться как загнанная собака".

Константин связался с правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему выехать из России.

Я спросил Константина, что он думает о тех россиянах, которых много, - поддерживающих решение Владимира Путина вторгнуться в Украину?

"Я не знаю, что у них в голове. Как можно было позволить себя так одурачить? - возмущается Константин. - Когда они идут на рынок, они ожидают, что их обманут, обсчитают или обвесят. Они не доверяют своим женам, мужьям. А человек, который обманывает их 20 лет, они готовы по его слову убивать и сами умирать. У меня это не укладывается".

"Я прошу прощения у всего украинского народа, что я с оружием в руках пришел незваным гостем к ним в дом. И я благодарю бога, что от моих рук не пострадал никто, что я не лишил никого жизни на той земле. И благодарю бога, что сам не пострадал. У меня даже нет морального права, просить у украинцев прощения. Я даже за себя не могу просить прощения, и не ожидаю, что они меня простят. Я никогда не хочу и не буду участвовать в таком безумии".

При участии Уилла Вернона.