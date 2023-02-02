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Видео ⟩ В Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей; есть погибшие

rus.tvnet.lv
В Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей; есть погибшие
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В ночь на вторник произошел пожар в Севастополе, где на площади в 200 квадратных метров горели бытовки для строителей, пишет "Медуза".

Российское новостное агентство ТАСС сообщило, что в результате пожара погибли семь человек, в свою очередь РИА "Новости" сообщили о шести погибших и двух пострадавших.

ТАСС сообщает, что в бытовках жили строители трассы "Таврида".

По информации российских СМИ, в бытовках проживало более 100 рабочих.

В данные момент пожар уже потушен, начался разбор завалов. Причина пожара не называется.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Автомагистраль А-291 "Таврида", которую Россия открыла в 2020 году, соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь и начинается с моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Россией украинский полуостров с Россией.

Строительство автомагистрали началось в 2017 году.

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