В ночь на вторник произошел пожар в Севастополе, где на площади в 200 квадратных метров горели бытовки для строителей, пишет "Медуза".
Видео ⟩ В Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей; есть погибшие
Российское новостное агентство ТАСС сообщило, что в результате пожара погибли семь человек, в свою очередь РИА "Новости" сообщили о шести погибших и двух пострадавших.
ТАСС сообщает, что в бытовках жили строители трассы "Таврида".
По информации российских СМИ, в бытовках проживало более 100 рабочих.
В данные момент пожар уже потушен, начался разбор завалов. Причина пожара не называется.
A two-story construction module caught fire in occupied #Sevastopol, #Crimea. The fire took place on an area of 200 square meters. Five people died. pic.twitter.com/VWakU9QfJl— NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2023
После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Автомагистраль А-291 "Таврида", которую Россия открыла в 2020 году, соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь и начинается с моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Россией украинский полуостров с Россией.
Строительство автомагистрали началось в 2017 году.
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