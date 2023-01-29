Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

- Готовы ли вы принять российских уклонистов, бегущих от мобилизации?

- Мы не хотим притока россиян сюда, в Латвию. Потому что именно российское общество должно остановить агрессию.

- Этот аргумент звучит здесь все чаще и чаще. Но реальность такова, что люди в России, открыто протестующие против войны, ставят под угрозу свою свободу и безопасность. Против них заведены сотни дел из-за того, что в России называют "дискредитацией вооруженных сил". Некоторые из протестовавших против войны уже много лет находятся в тюрьме. Так должно ли еще больше россиян отправляться за решетку?

- Мы, конечно, будем рассматривать отдельные случаи. Но российских эмигрантов, например, принимают в Германии, им стоит ехать в Германию.

- Но не в Латвию?

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- У нас здесь уже есть русское население.

- Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину страны Балтии предупреждали о возможности российской агрессии, особенно после аннексии Крыма в 2014 году. Не кажется ли вам, что Западная Европа, западные страны не воспринимали вас всерьез?

- Это серьезный просчет западных политиков. Он автоматически привел к полномасштабному вторжению в Украину. Мы знаем, что это прямое следствие, и поэтому - именно по этой причине - мы выступаем за реальную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя на этот раз.

- На ваш взгляд, стали ли теперь страны Балтии и их безопасность более важными и значимыми для альянса?

- Конечно, мы все в Европе сейчас больше думаем о своей защите, потому что у нас агрессивный сосед. А если у нас агрессивный сосед, то естественно, мы повышаем нашу обороноспособность.