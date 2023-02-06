Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Страна возможностей Россия: куда уезжают бежавшие из Латвии диссиденты?

"Подконтрольные Кремлю СМИ специально отбирают для интервью людей западной культуры, которые поверили кремлевской пропаганде. Интервью с этими людьми создают впечатление, что пропагандистские сообщения исходят не из Кремля, а широко распространены на Западе. Чтобы повысить доверие к мнению этих людей, кремлевские каналы представляют их как исследователей, экспертов, хотя зачастую они не имеют соответствующего образования. Но иногда интервью берут и у "реальных" людей, организаций. Например, кремлевские СМИ на Западе специально берут интервью у пацифистских организаций. "Они выбирают людей, которые не имеют никакого отношения к кремлевской пропаганде, но которые не любят войну как таковую и поэтому выступают против войны в Украине, критикуют НАТО за войну в Афганистане. Однако выделение только одной точки зрения и превращение ее в общепринятую позицию на Западе - это не журналистика. Это очень эффективный метод манипуляции", - говорит эксперт.