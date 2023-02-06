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Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Страна возможностей Россия: куда уезжают бежавшие из Латвии диссиденты?
Герои серии статей Klik "Граждане Латвии - друзья Кремля" - Алина Герлиня, Татьяна Андриец, Виктория Матуле и Андрей Стариков. Фото: Scanpix ekrānšāviņš/TVNET kolāža
Juris Jurāns Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Страна возможностей Россия: куда уезжают бежавшие из Латвии диссиденты?
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В серии статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассмотрим четырех человек - Алину Герлиню, Андрея Старикова, Викторию Матуле и Татьяну Андриец, ставших популярными как в латвийском, так и в российском информационном пространстве. Всех их объединяет вера в российские пропагандистские нарративы и тот факт, что они переехали жить в "страну возможностей" Россию. Все четыре рассматриваемых пропагандиста как в кремлевских СМИ, так и в своих аккаунтах в социальных сетях постоянно культивируют идеи о "возрождении фашизма в Латвии", "дискриминации русскоязычных" и "русофобии", а также неминуемый "экономический крах из-за санкций против России".

В начале января в Риге был задержан защитник идей Кремля Марат Касем. Касем - известная в Латвии личность и провалившийся политик. Он и ранее активно выражал идеи Путина и даже участвовал в парламентских выборах 2018 года от партии "За альтернативу", где представлялся журналистом кремлевского пропагандистского канала "Россия сегодня".

Это событие побудило TVNET познакомиться с другими сторонниками пропаганды Кремля. Как выяснил онлайн-журнал KLIK, все четверо попадали в поле зрения органов безопасности. Связавшись со Службой государственной безопасности (VDD), мы выяснили, что после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года увеличилось количество уголовных преследований за такие правонарушения, как оправдание, отрицание или даже прославление геноцида и военных преступлений, а также разжигание ненависти. В службе поясняют, что в течение 2021 года было возбуждено 30 уголовных производств. А с момента вторжения России в Украину в начале прошлого года возбуждено уже 40 уголовных дел в связи с попытками оправдать вторжение или на основании подозрений в оказании помощи российским войскам.

 

Друзья Кремля - мнимые эксперты

В результате быстрого карьерного роста, обеспеченного "страной возможностей" Россией, анализируемые в этой серии статей "друзья Кремля" были частыми гостями на российских и белорусских государственных пропагандистских каналах, превратившись в фейковых экспертов. 

В "Справочнике по борьбе с дезинформацией", который издала Государственная канцелярия, говорится, что такие люди подают информацию как якобы надежные источники, даже если у них нет ни необходимого образования, ни квалификации для выполнения этой задачи. Они фабрикуют и искажают информацию, а также обеспечивают одностороннее освещение фактов, тем самым распространяя послание Кремля и искажая реальность. Легитимность фейковым экспертам придается путем их прикрепления к учреждению или исследовательскому центру, которые существуют только "на бумаге" или оплачиваются Кремлем. Часто сообщение мнимого эксперта настолько популярно, что у него появляются лояльные последователи, которые на самом деле верят в российские нарративы.

Эти "полезные идиоты", не умеющие отличать правдивую информацию от лжи, повторяют то, что слышат по доступным им информационным каналам.

Действия всех четырех человек, о которых пойдет речь в этой серии статей, кажутся нескоординированными и основанными на личном опыте, когда латвийские власти выступили против их основных прав и убеждений.

Это создает впечатление обманчивого консенсуса. Этих людей можно определить как группу, чья деятельность направлена на систематическую дискредитацию стран Балтии, создавая впечатление, что их версия реальности является истинной.

Исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс пояснил онлайн-журналу KLIK, что мнимых экспертов, отобранных кремлевскими пропагандистскими каналами, объединяет вера в истинность точки зрения России.

"Подконтрольные Кремлю СМИ специально отбирают для интервью людей западной культуры, которые поверили кремлевской пропаганде. Интервью с этими людьми создают впечатление, что пропагандистские сообщения исходят не из Кремля, а широко распространены на Западе. Чтобы повысить доверие к мнению этих людей, кремлевские каналы представляют их как исследователей, экспертов, хотя зачастую они не имеют соответствующего образования. Но иногда интервью берут и у "реальных" людей, организаций. Например, кремлевские СМИ на Западе специально берут интервью у пацифистских организаций. "Они выбирают людей, которые не имеют никакого отношения к кремлевской пропаганде, но которые не любят войну как таковую и поэтому выступают против войны в Украине, критикуют НАТО за войну в Афганистане. Однако выделение только одной точки зрения и превращение ее в общепринятую позицию на Западе - это не журналистика. Это очень эффективный метод манипуляции", - говорит эксперт.

Хиршс добавляет, что определенную роль в достоверности дезинформации также играют социальные сети. "История обычного человека в социальной сети многим может показаться куда более достоверным источником, чем Кремль или Путин. Однако часто инфлюенсеры, например, комментируя происходящее в Украине, лишь повторяют пропаганду подконтрольных Кремлю российских СМИ. Все остальные голоса в социальных сетях заглушаются Кремлем. Российским блогерам и инфлюенсерам, не согласным со "спецоперацией" Кремля, грозит визит полиции или тюрьма".

Более того, вера в мировоззрение Кремля часто имеет глубокие корни. Подконтрольные Кремлю СМИ десятилетиями повторяли негативные истории о США, НАТО и странах Балтии. Чем больше человек потребляет эти СМИ, тем глубже он погружается в альтернативную реальность, созданную Кремлем. Для некоторой части русскоязычной молодежи прокремлевские взгляды подкрепляются мнением родителей и учителей, которые выросли в Советском Союзе и получили воспитание в духе советского мировоззрения.

"Трудно и даже невозможно изменить столь глубоко укоренившиеся взгляды на мир, сформировавшиеся за десятилетия, а иногда и за всю жизнь, где Россия - всегда добро, а Запад - всегда зло".

Убежище в России как воплощение мечты

В идеях, проповедуемых всеми "друзьями Кремля", которых исследовал онлайн-журнал KLIK, можно найти сходства. Прежде всего, почти в каждом интервью или посте в соцсетях они говорят о том, как плохо обстоят дела в Латвии и как хорошо в России.

Их деятельность направлена на очернение латвийского государства и общества, а также на оправдание войны России в Украине. Все они активно распространяют ложь Кремля, дискредитируя ценности западных стран, в том числе и Латвии.

И мнимые эксперты, и жертвы "русофобии" рассказывают о своем успешном спасении в России, позиционируя ее как страну свободы и возможностей. По иронии судьбы Алина Герлиня даже работает в организации "Россия - страна возможностей". "Русская мечта", или идея о том, что жизнь в России, в отличие от жизни в Латвии, является реальным исполнением мечты, пронизывает слова всех четырех рассматриваемых персонажей. Таким образом, реализуются интересы Кремля: создать напряженность и чувство незащищенности в латвийском и других обществах. Сами воплотив эту мечту, распространители пропаганды заботятся о том, чтобы идеи России достигли как можно большего количества ушей, тем самым удерживая в сфере своего влияния как можно большую часть русскоязычного населения не только в Латвии, но и во многих других странах.

Хотя пропаганда направлена на людей всех возрастов и социальных слоев, очевидно, что для Кремля особенно важно достучаться до молодежи. Кремль стремится представить Россию убежищем и страной возможностей для всех, кто страдает от воображаемой русофобии, нацизма или фашизма, предлагая такие вещи, как бесплатное обучение в университетах, организуя такие мероприятия, как "Лидеры России", а также используя другие инструменты "мягкой силы", продвигаемые кремлевскими пропагандистами.

Учитывая, что в последние годы и Служба государственной безопасности (VDD), и Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) уделяют повышенное внимание официальным российским пропагандистским каналам и даже закрывают их, молодые люди, которые активно работают в социальных сетях, являются мощным инструментом в руках Кремля.

Например, популяризируется идея России как спасения для всех страждущих. Так, Виктория Матуле, которая позиционирует себя как политическую беженку и активно распространяет порочащие Латвию сообщения, летом переехала в Беларусь, а затем уехала в Россию, где, вероятно, и находится до сих пор.

Серия статей онлайн-журнала KLIK "Граждане Латвии - друзья Кремля" состоит из четырех статей, каждая из которых посвящена одному из распространителей пропаганды Кремля. Герои серии статей - Алина Герлиня, Татьяна Андриец, Виктория Матуле и Андрей Стариков.

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