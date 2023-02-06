Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Страна возможностей Россия: куда уезжают бежавшие из Латвии диссиденты?

В серии статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассмотрим четырех человек - Алину Герлиню, Андрея Старикова, Викторию Матуле и Татьяну Андриец, ставших популярными как в латвийском, так и в российском информационном пространстве. Всех их объединяет вера в российские пропагандистские нарративы и тот факт, что они переехали жить в "страну возможностей" Россию. Все четыре рассматриваемых пропагандиста как в кремлевских СМИ, так и в своих аккаунтах в социальных сетях постоянно культивируют идеи о "возрождении фашизма в Латвии", "дискриминации русскоязычных" и "русофобии", а также неминуемый "экономический крах из-за санкций против России".
В начале января в Риге был задержан защитник идей Кремля Марат Касем. Касем - известная в Латвии личность и провалившийся политик. Он и ранее активно выражал идеи Путина и даже участвовал в парламентских выборах 2018 года от партии "За альтернативу", где представлялся журналистом кремлевского пропагандистского канала "Россия сегодня".
Это событие побудило TVNET познакомиться с другими сторонниками пропаганды Кремля. Как выяснил онлайн-журнал KLIK, все четверо попадали в поле зрения органов безопасности. Связавшись со Службой государственной безопасности (VDD), мы выяснили, что после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года увеличилось количество уголовных преследований за такие правонарушения, как оправдание, отрицание или даже прославление геноцида и военных преступлений, а также разжигание ненависти. В службе поясняют, что в течение 2021 года было возбуждено 30 уголовных производств. А с момента вторжения России в Украину в начале прошлого года возбуждено уже 40 уголовных дел в связи с попытками оправдать вторжение или на основании подозрений в оказании помощи российским войскам.