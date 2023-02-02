В ночь на 28 января умер политик, депутат 5-го Сейма, общественный деятель Йоахим Зигерист. Об этом сообщил его друг и соратник Одиссей Костанда.
Умер экс-депутат Сейма Йоахим Зигерист
Причиной смерти называется болезнь политика.
Пока еще неизвестно, когда состоится прощание с Зигеристом.
После восстановления независимости Латвии в 1992 году Зигерист получил гражданство Латвии и вступил в LNNK. В 1993 году благодаря популистским методам (включая бананы для избирателей, которые автобусами привезли из Риги в Елгаву) Зигерист был избран в 5-й Сейм, но 1 января 1994 года он вышел из фракции LNNK. В том же году Зигерист создал свою политическую силу "Народное движение для Латвии" (Tautas kustība Latvijai) и до 1998 года был ее сопредседателем вместе с Одиссеем Костандой. В связи с непосещением заседаний Сейма 23 августа 1995 года было принято решение "об исключении депутата Й. Зигериста из состава Сейма".
Несмотря на то, что на выборах в 6-й Сейм Зигерист не был кандидатом, созданная им партия получила 16 депутатских мест и создала коалицию с демократической партией "Хозяин" (Saimnieks), однако Сейм не подтвердил созданное этими партиями правительство.
После неудачного старта "Народного движения для Латвии" на выборах в 7-й Сейм (получили 1,7% голосов и 0 мест) Зигерист решил прекратить деятельность этой партии и вернулся в Германию, где принял участие в политических активностях и занимался публицистикой.
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