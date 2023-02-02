Умер экс-депутат Сейма Йоахим Зигерист

После восстановления независимости Латвии в 1992 году Зигерист получил гражданство Латвии и вступил в LNNK. В 1993 году благодаря популистским методам (включая бананы для избирателей, которые автобусами привезли из Риги в Елгаву) Зигерист был избран в 5-й Сейм, но 1 января 1994 года он вышел из фракции LNNK. В том же году Зигерист создал свою политическую силу "Народное движение для Латвии" (Tautas kustība Latvijai) и до 1998 года был ее сопредседателем вместе с Одиссеем Костандой. В связи с непосещением заседаний Сейма 23 августа 1995 года было принято решение "об исключении депутата Й. Зигериста из состава Сейма".