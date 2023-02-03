Калниете: саммит ЕС и Украины в Киеве - это сильный политический сигнал для Путина

Как сообщила агентству LETA помощник депутата Элина Бивиня, в рамках саммита Украина-ЕС 16 еврокомиссаров, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель встречаются с Владимиром Зеленским и министрами правительства Украины в Киеве.

Калниете подчеркивает, что Украина является страной-кандидатом в ЕС. Поэтому в резолюции, принятой вчера в Брюсселе, Европарламент подчеркивает, что ожидает от этого саммита дорожной карты, в которой будет четко обозначена работа, которую необходимо проделать, чтобы, несмотря на российскую агрессию, Украина могла постепенно и как можно скорее присоединиться к единому рынку ЕС.

"Поэтапная интеграция в рынок ЕС была бы ощутимой выгодой как для экономики раздираемой войной страны, так и для каждого гражданина. ЕС должен разработать амбициозный план переговоров о вступлении с целью содействия постепенной и быстрой интеграции Украины в политику и программы ЕС", - сказала Калниете.

По ее словам, Европарламент ожидает, что на саммите будет осуждено решение Олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Калниете также отмечает, что в резолюции отклонено предложение депутатов стран Балтии и Польши о высылке российских послов из столиц стран ЕС и солидарном понижении уровня дипломатических отношений.