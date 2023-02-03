Государственная полиция призывает привлечь к уголовной ответственности человека, который в 2018 году убил оператора автозаправочной станции в Гаркалнском крае.
Убийство сотрудника заправочной станции: виновному грозит тюремный срок
В 2018 году в ночь на 16 октября в полицию поступил вызов о том, что в Гаркалнском крае горит коммерческое здание рядом с автогазозаправочной станцией.
В результате пожара погиб сотрудник станции - оператор, находившийся в горящем здании, а компании был причинен материальный ущерб в размере 47 500 евро.
Правоохранительные органы выяснили, что данное преступление, вероятно, совершил мужчина 1976 года рождения, знакомый с погибшим. В мае 2022 года его задержали.
Вначале мужчина ограбил коммерческое здание АЗС, затем, в целях сокрытия совершенного преступления - кражи, облил АЗС бензином, в результате чего оператор станции скончался от полученных ожогов.
По имеющейся у полиции информации, погибший спал в здании в момент возгорания.
Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
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