Убийство сотрудника заправочной станции: виновному грозит тюремный срок

В 2018 году в ночь на 16 октября в полицию поступил вызов о том, что в Гаркалнском крае горит коммерческое здание рядом с автогазозаправочной станцией.

В результате пожара погиб сотрудник станции - оператор, находившийся в горящем здании, а компании был причинен материальный ущерб в размере 47 500 евро.

Правоохранительные органы выяснили, что данное преступление, вероятно, совершил мужчина 1976 года рождения, знакомый с погибшим. В мае 2022 года его задержали.

Вначале мужчина ограбил коммерческое здание АЗС, затем, в целях сокрытия совершенного преступления - кражи, облил АЗС бензином, в результате чего оператор станции скончался от полученных ожогов.

По имеющейся у полиции информации, погибший спал в здании в момент возгорания.

Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.