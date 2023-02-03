Умер французский модельер Пако Рабан

Пако Рабан - основатель дома высокой моды Paco Rabanne. Свою карьеру он начал, создавая украшения для Dior, Givenchy и Balenciaga. В 1966 году Рабан основал свой дом моды. Тогда же он представил в столице Франции первую коллекцию одежды, изготовленную из нетрадиционных материалов - пластика, бумаги и металла. Моделями на показе в том числе выступили темнокожие девушки.