"Иногда сильно мучает совесть". Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

"Мы передали рекомендации, начали работу с соответствующими органами и сейчас на завершающей стадии. Есть реакция, есть понимание, что мы - локомотив этого процесса, и есть наработанный проект плана. Надеюсь, в ближайшее время мы его утвердим и начнем реализовывать", - говорит Артем Сытник.

Основное, что нужно сделать - это установить действенную систему проверки данных относительно водителей, которых вносят в "Путь", а также контроля за сроками их поездок. Почему власть это до сих пор не сделала, вопрос.

Все понимают, что ключевую роль в этом играет позиция Банковой [улица в Киеве, на которой расположена администрация президента]. Медийное пространство в последнее время изобилует коррупционными скандалами, в том числе в отношении чиновников, легко ездящих за границу по личным делам.

Из-за отпуска в Испании уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а из-за поездки в Таиланд депутата Николая Тищенко выгнали из правящей партии "Слуга народа".

Зеленский даже провел заседание СНБО, на котором распорядился разрешить топ-чиновникам и должностным лицам, в том числе женщинам, ездить за границу только в командировку. Во всех остальных случаях - нельзя. Что правительство уже исполняет.

Отдельный пункт указа касается системы "Путь" - СБУ должна проверить, как работает эта цепочка и как вносятся данные в эту систему. В спецслужбе нам сообщили, что уже взялись за это, но о деталях распространятся не могут - секретная информация.

Кажется, это шанс для украинских властей показать, насколько серьезно они настроены бороться с коррупцией. Это важно и для международной помощи и для внутренней стабильности.