Сильнее героина. Предупреждают о наркотиках, спрятанных в электронных сигаретах

Эти сигареты особенно популярны среди молодежи, поэтому врачи бьют тревогу. В свою очередь пути распространения практически не видны, так как пересылка и доставка веществ происходит бесконтактно.

В последнее время и в Латвии были зафиксированы случаи, когда запрещенные вещества скрывались в электронных сигаретах или жидкостях для них. До сих пор наркотики находили во время обыска в рамках уголовных процессов.

"Если говорим о новых веществах, помещенных в "салты", то каждый день мы их так не видим, - говорит старший инспектор кинологического отдела Государственной полиции Илзе Фогеле. - В прошлом году было зафиксировано пару случаев, все - за пределами учебных учреждений. Даркнет довольно распространен, подростки приобретали там. Мы не можем проконтролировать и при помощи служебных собак, здесь работа для управления киберпреступлений".

В свою очередь наркологи уже борются с последствиями, так как часто анализы показывают коктейль вредных веществ, а не марихуану, как утверждают привезенные подростки.

В мире зафиксированы и смерти в результате употребления этих веществ - эти необъяснимые смерти были вызваны тяжелыми повреждениями легких, так как химические соединения повреждают как легкие, так и кровеносные сосуды.

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