СМИ: Северная Корея отправит сотни человек на оккупированные Россией территории Украины

Издание пишет, что 20 января Северная Корея отдала такой приказ нескольким компаниям, в том числе связанным в Министерством обороны и Министерством общественной безопасности компаниям Cholhyon Construction и Kumrung Construction.

Так как все эти торговые компании связаны с военной или общественной безопасностью, Северная Корея планирует отправить в оккупированные регионы Украины военнослужащих и полицейских, контролировать которых легче, чем гражданских лиц.

Для отправки отбираются молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет. Прогнозируется, что в середине февраля или в марте будет отправлено от 300 до 500 человек.