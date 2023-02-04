Руководство Северной Кореи приказало северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал, который будет направлен на оккупированные Россией территории Украины для проведения восстановительных работ, сообщает украинский портал УНИАН со ссылкой на базирующееся в Сеуле онлайн-издание Daily NK.
СМИ: Северная Корея отправит сотни человек на оккупированные Россией территории Украины
СМИ: Северная Корея отправит сотни человек на оккупированные Россией территории Украины
Издание пишет, что 20 января Северная Корея отдала такой приказ нескольким компаниям, в том числе связанным в Министерством обороны и Министерством общественной безопасности компаниям Cholhyon Construction и Kumrung Construction.
Так как все эти торговые компании связаны с военной или общественной безопасностью, Северная Корея планирует отправить в оккупированные регионы Украины военнослужащих и полицейских, контролировать которых легче, чем гражданских лиц.
Для отправки отбираются молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет. Прогнозируется, что в середине февраля или в марте будет отправлено от 300 до 500 человек.
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