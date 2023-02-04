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Украина получит системы ПВО, способные перехватывать баллистические ракеты

rus.tvnet.lv
Украина получит системы ПВО, способные перехватывать баллистические ракеты
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Фото: wikimedia.org

Весной Франция и Италия планируют поставить Украине системы MAMBA, чтобы оказать помощь в защите от российских воздушных атак. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы с министром обороны Италии Гвидо Крозетто решили весной 2023 года поставить Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA. Эта система защитит мирных жителей и инфраструктуру от российских атак, как просил Алексей Резников", - говорится в сообщении.

Система SAMP/T-MAMBA - что о ней известно

MAMBA является аналогом американской ракетной системы Patriot, развернутой в Румынии для защиты стратегически важного порта Констанца.

Эта система была создана совместным франко-итальянским консорциумом, и она может выслеживать десятки целей, а также одновременно перехватывать до 10 объектов. SAMP/T-MAMBA - единственная произведенная в Европе система, способная перехватывать баллистические ракеты.

Одна пусковая установка SAMP вооружена 8 ракетами, которые могут быть выпущены всего за 10 секунд.

Воздушные силы Украины ранее сообщили, что достаточное количество систем противоракетной обороны Patriot и комплексов SAMP-T позволит Украине защищаться от баллистических ракет.

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