Неприятная тенденция на междугородних рейсах: люди ждут на остановке, а автобус едет мимо

В разных местах в Латвии распространяется необычная тенденция - пассажиры ждут на остановке, а автобус не останавливается. На этот раз в передачу обратились жители из Курземе и Видземе.

Вита живет в Спаре Талсинского края, она рассказывает: "Первый случай был уже 19 декабря. Это был вентспилсский рейс, вечером, в 17:19 из Талси. Мы три человека остались".

На упомянутом Витой маршруте в данный момент ведутся ремонтные работы, в связи с чем остановке перенесена, однако никакой уточняющей информации нигде нет.

"На этом участке дороги еще с декабря ведется перестройка моста. Строители свои обязанности согласовали с заказчиком на междугородних маршрутах, с Автотранспортной дирекцией, и было согласовано, что мы едем по окружной дороге, которая находится на территории Пастенде, но через жилой район. И в этом случае мы могли эту остановку обслужить, у людей никаких неудобств не было", - пояснила представитель предприятия Ventspils reiss Агия Леймане.

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