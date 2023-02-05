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Врезался в стоящий грузовик: в Лудзенском крае в ДТП погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
Врезался в стоящий грузовик: в Лудзенском крае в ДТП погиб человек
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Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Прошедшей ночью в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Цирмской волости Лудзенского края погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Как сообщили в Государственной полиции, по предварительной информации, в 00:56 в Цирмской волости

легковой автомобиль Audi A6 Avant выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz, который был припаркован у обочины.

Водитель Audi погиб на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Спасатели получили вызов на дорожно-транспортное происшествие в 1:03.

Используя гидравлические инструменты, они освободили из автомобиля одного человека, но медики скорой помощи констатировали его смерть.

За сутки в VUGD поступило 37 вызовов - 12 на пожары, 18 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.

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