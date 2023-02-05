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В Цесисском крае провалился под лед и утонул человек

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В Цесисском крае провалился под лед и утонул человек
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Учения VUGD, как помочь провалившемуся под лед.
Учения VUGD, как помочь провалившемуся под лед. Фото: Ieva Čīka/LETA

В субботу, 4 февраля, в Яунпиебалгской волости Цесисского края на водоеме провалился под лед и утонул человек, сообщает агентство LETA.

В субботу спасатели в Яунпиебалгской волости Цесисского края вытащили из водоема человека, который провалился под лед. Медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть человека.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 37 вызовов, из них 12 - на тушение пожаров, 18 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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