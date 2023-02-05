Фото ⟩ Как в зимней сказке! Второй день фестиваля ледяных скульптур в Елгаве

При этом встретиться в Елгаве, осмотреть созданные мастерами скульптуры и насладиться праздничной программой посетителей приглашают и в воскресенье, 5 февраля, с 10 до 22 часов.

Напомним, в этом году работы на тему "Древние божества" создавали около 30 скульпторов из 12 стран: Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Победили, в свою очередь, представители Латвии, Литвы, Украины, Польши и Монголии, сообщили в Елгавском самоуправлении.

Приз симпатий жюри за индивидуальную скульптуру получили Вячеслав Борецкий из Польши и Айнар Зингникс из Латвии. Приз симпатий жюри за командную скульптуру завоевали представители Латвии Зиле Озолиня-Шнейдере и Айнар Зингникс, а также Таутвил Повилионис и Мариус Петраускас из Литвы.

За индивидуальные скульптуры были отмечены также Арсентий Самойлов из Украины, Миндаугас Тендзиагольскис из Литвы, Алексей Пода из Украины.

В соревнованиях по командной скульптуре призы получили Арсентий Самойлов и Артем Самойлов, Мунк Эрдене Тсагаан и Уугантсетсег Энкхтайван из Монголии, а также Витаутас Мустейкис и Кестутис Мустейкис из Литвы.

Посетителей мероприятия призывают одеваться соответственно погоде и перед поездкой в Елгаву ознакомиться со схемой организации дорожного движения, которая во время фестиваля доступна и в мобильном приложении Waze.

Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu paradīze, а также на портале bilesuparadize.lv. Билеты действуют и в электронном виде, распечатывать их необязательно.

Посетителей фестиваля ледяных скульптур призывают не брать с собой домашних питомцев, так как вход на территорию мероприятия с собаками будет запрещен. Объекты осмотра разрешено фотографировать и снимать на видео, однако полеты дронов без согласования с самоуправлением запрещены.