На проходящем в Елгаве 24-м Международном фестивале ледяных скульптур победили представители Латвии, Литвы, Украины, Польши и Монголии, сообщили в Елгавском самоуправлении.
Фото ⟩ На фестивале ледяных скульптур победили представители Латвии, Литвы, Украины, Польши и Монголии
В этом году работы на тему "Древние божеств" создавали около 30 скульпторов из 12 стран: Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии
Открывая фестиваль, на церемонии награждения были объявлены лауреаты конкурса ледяных скульптур.
Приз симпатий жюри за индивидуальную скульптуру получили Вячеслав Борецкий из Польши и Айнар Зингникс из Латвии. Приз симпатий жюри за командную скульптуру завоевали представители Латвии Зиле Озолиня-Шнейдере и Айнар Зингникс, а также Таутвиль Повилионис и Мариус Петраускас из Литвы.
Фото: награждение лауреатов
За индивидуальные скульптуры были отмечены также Арсентий Самойлов из Украины, Миндаугас Тендзиагольский из Литвы, Алексей Пода из Украины.
Фото: создание ледяных скульптур
В соревнованиях по командной скульптуре призы получили Арсентий Самолов и Артем Самолов, Мунк Эрдене Тсагаан и Уугантсетсег Энкхтайван из Монголии, а также Витаутас Мустейкис и Кестутис Мустейкис из Литвы.
Фестиваль продолжится и в воскресенье. На фестивале представлены более 65 работ ледового искусства, а также наблюдаются демонстрационные дуэли и шоу, а также широкая культурная программа вместе со звездами Латвии и Литвы.
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