Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если Украина нападет на объекты России в Крыму, Россия отомстит, сообщает издание "Украинская правда".
"Запылает вся Украина". Медведев угрожает ядерным ударом за нападение на Крым
"Запылает вся Украина". Медведев угрожает ядерным ударом за нападение на Крым
Медведев, отвечая на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон, сказал следующее:
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. <..>
Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия".
Он также упомянул проблему ядерного сдерживания. Согласно 19-му пункту Закона о ядерного сдерживания России, Россия может использовать ядерное оружие "в случае агрессии, когда угрожает существование государства".
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