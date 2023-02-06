"Я не буду убивать". Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Путин гарантировал жизнь Зеленскому; в Киеве призвали не верить обещаниям Кремля

В начале вторжения у западных лидеров были опасения относительно безопасности Зеленского Фото: Anadolu Agency

Как писала американская газета Washington Post, в одном из первых разговоров с европейскими лидерами после вторжения Зеленский заявил: "Возможно, вы меня видите живым в последний раз". По данным посольства США в Киеве, американские власти предлагали эвакуировать Зеленского из украинской столицы, однако он ответил, что "ему нужны боеприпасы, а не такси".

Сам Зеленский в начале 2023 года говорил, что украинские спецслужбы действительно предотвратили попытки устранить его, но призвал не верить словам о "десятках покушений". "Были задержаны некоторые люди в правительственном квартале, всего в нескольких километрах отсюда, - сказал президент в интервью британскому телеканалу Sky News. - Было много разведданных. И многие из этих разведданных предлагали мне двигаться как можно быстрее и куда-то уезжать… Не верьте, когда говорят, что были десятки покушений и так далее. Я не знаю, может быть секретным службам известно об этом больше".

В Кремле не комментировали заявления о попытках убить Зеленского. Однако в самом начале вторжения Путин обратился к украинским военным с призывом "брать власть в свои руки" и при этом добавил: "похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

"Он профессиональный лжец"