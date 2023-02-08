В Риге выступят Lamb of God и Kreator

Текущий состав группы: Рэнди Блайт – вокал, Марк Мортон – гитара, Вилли Адлер – ритм-гитара, Джон Кэмпбелл – бас-гитара, Артур Круз – барабаны.

Видео: Lamb of God - Memento Mori

Весомым дополнением этого вечера станет выступление легенд трэш-метала Kreator!

Kreator Фото: Пресс-фото

За 40 лет Kreator приобрели статут "большой тевтонской четверки трэш-метала". Именно они были одними из тех, кто способствовал развитию этого жанра тяжелой музыки и сцены в Европе, наряду с Destruction, Sodom и Tankard.

Состав: Миланд Петроцца – вокал, гитара, Юрген Райль – ударные, Фредерик Леклер - бас-гитара, Сами Или-Сирнио – гитара.

Kreator имеет свое особое звучание – это агрессивные гитарные риффы, мощные ударные, яростная подача и феноменальный вокал Милле Петроцци.

Летом 2022 года Kreator представили свой 15-й студийный альбом Hate Über Alles. Это первый альбом с участием басиста Фредерика Леклера, который пришел на замену Кристиана Гислера в 2019 году.

Музыканты обещают, что на концерте в Риге исполнят не только новые вещи, но и свой легендарные хиты!

Начало концерта в 18:30, вход - с 18:00. Билеты доступны на портале Ticketshop.lv.

Видео: Kreator - Strongest Of The Strong