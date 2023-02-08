18 февраля в рамках мирового тура на сцене концертного зала Palladium выступят американцы Lamb of God и немцы Kreator.
В Риге выступят Lamb of God и Kreator
Американские грув-металлисты и металкорщики Lamb of God осенью 2022 года выпустили свой новый альбом Omens на лейбле Nuclear Blast Records. Музыканты объявили большой концертный тур STATE OF UNREST 2023, который захватывает и Латвию:
18 февраля на сцене концертного зала Palladium можно будет лицезреть не только Lamb of God, но и легендарных Kreator.
Разогревать грандов метал-сцены будет кроссовер-трэш-группа из Ричмонда Municipal Waste.
Lamb of God какое-то время назад очень точно назвали "новой волной американской метал-музыки". И вот уже почти 30 лет данный коллектив не перестает удивлять, не давая определить, что же за музыку они играют.
С момента основания Lamb of God выпустили 11 альбомов, четыре из которых, Sacrament (2006), Wrath (2009), Resolution (2012) и VII: Sturm und Drang (2015), имели значительный коммерческий. Пластинка Sacrament в 2007 году принесла группе номинацию на премию "Грэмми" (в категории Best Metal Performance за трек Redneck). Диск разошелся тиражом 270 тысяч.
Концерты Lamb of God - это великолепные гитарные риффы, грув и бесконечно злобные и агрессивные партии с элементами металкора и трэш-метала.
Текущий состав группы: Рэнди Блайт – вокал, Марк Мортон – гитара, Вилли Адлер – ритм-гитара, Джон Кэмпбелл – бас-гитара, Артур Круз – барабаны.
Видео: Lamb of God - Memento Mori
Весомым дополнением этого вечера станет выступление легенд трэш-метала Kreator!
За 40 лет Kreator приобрели статут "большой тевтонской четверки трэш-метала". Именно они были одними из тех, кто способствовал развитию этого жанра тяжелой музыки и сцены в Европе, наряду с Destruction, Sodom и Tankard.
Состав: Миланд Петроцца – вокал, гитара, Юрген Райль – ударные, Фредерик Леклер - бас-гитара, Сами Или-Сирнио – гитара.
Kreator имеет свое особое звучание – это агрессивные гитарные риффы, мощные ударные, яростная подача и феноменальный вокал Милле Петроцци.
Летом 2022 года Kreator представили свой 15-й студийный альбом Hate Über Alles. Это первый альбом с участием басиста Фредерика Леклера, который пришел на замену Кристиана Гислера в 2019 году.
Музыканты обещают, что на концерте в Риге исполнят не только новые вещи, но и свой легендарные хиты!
Начало концерта в 18:30, вход - с 18:00. Билеты доступны на портале Ticketshop.lv.
Видео: Kreator - Strongest Of The Strong
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