На юго-востоке Турции произошел новый мощный толчок

Геологическая служба США сообщила, что первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

В течение 6 февраля на юго-востоке Турции продолжались повторные подземные толчки. Один из них, магнитудой 7,7, был сопоставим по мощности с первым утренним толчком. Он произошел в 13:24 по местному времени (в 12:24 по латвийскому времени). Эпицентр повторного мощного толчка находился в семи километрах от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

Уже сообщалось, что в результате сильного землетрясения, произошедшего минувшей ночью на юго-востоке Турции и на севере Сирии, погибли более 1500 человек, пишет Deutsche Welle. Число жертв катастрофы в Турции составило как минимум 912 человек. В Сирии - не менее 590 погибших.

Землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

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