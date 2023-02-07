Как сделать свой сон более качественным?

Существует мнение - если человек хоть раз подумал, что у него есть нарушения сна, то вполне вероятно, что они действительно есть! Нарушения сна, как правило, вызывают стресс, работа в сменах, вредные привычки, использование умных устройств перед сном, а также психоэмоциональное состояние человека - с этими причинами ежедневно сталкивается каждый человек. Чтобы позаботиться о своем здоровье , важно соблюдать гигиену сна.

"Гигиена сна - это комплекс мер, как мы сами можем помочь себе устранить условия, которые просто мешают качественному сну. Не следует использовать какие-либо экраны как минимум за два часа до сна. Синее излучение обладает стимулирующим эффектом, посылающим мозгу импульс сохранять активность, поэтому он затрудняет последующее расслабление. В комнате должно быть тихо, шумы должны быть устранены. Также важно, чтобы в комнате было темно, без лишнего освещения. Незадолго до сна категорически нельзя плотно кушать. Перед сном рекомендуется проветрить комнату. Если учесть эти аспекты, возможно, нарушений сна станет меньше. Если человек не высыпается постоянно или спит слишком мало часов, организм не может отдохнуть. Человек чувствует постоянную усталость и недостаток энергии, которые часто списывает на чувство голода, и которые пытается компенсировать, съев что-нибудь сладкое, думая, что это поспособствует притоку энергии. В результате регулярного недосыпания или нарушений сна продуктивность человека снижается, он становится более эмоционально уязвимым, более раздражительным как дома, так и на работе, и это, как закручивающаяся спираль, и может вызвать ряд различных проблем со здоровьем. Соблюдая эти простые основные принципы гигиены сна, можно уменьшить нарушения сна и избежать дальнейших проблем, которые может вызывать регулярный некачественный сон", - говорит семейный врач Capital Clinic Riga Дарта Гейжане.