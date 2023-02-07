Как показывают результаты исследования Индекса здоровья "Mana Aptieka & Apotheka", все больше жителей Латвии имеют какую-либо вредную привычку, влияющую на их здоровье.
Как сделать свой сон более качественным?
С 2017 года количество жителей, признающихся в том, что у них есть какая-либо вредная привычка, увеличилось на 29%, в прошлогоднем опросе количество таких респондентов уже достигло 73%. Убедительным лидером в списке вредных для здоровья привычек является регулярное недосыпание, которое признали 25% респондентов, или каждый четвертый опрошенный.
Не будет ложью утверждать, что недостаток сна, регулярное недосыпание, часто приводящие к нарушениям сна, - являются современной эпидемией. В исследовании Индекса здоровья Mana Aptieka un Apotheka каждый четвертый житель Латвии, в качестве своей вредной привычки, указал недосыпание, более того в последние два года эта ситуация не изменилась. Данные исследования обнажают еще одну отрицательную черту - менее половины (47%) населения Латвии отводят на сон менее рекомендуемых 7 часов в сутки.
Недосыпание чаще характерно для лиц, ведущих нездоровый образ жизни в целом. Мужчины грешат недосыпанием несколько чаще (27%), чем женщины (24%). Кроме того, эта вредная привычка характерна практически для всех возрастных групп населения, в среднем в каждой возрастной группе на эту привычку указывают 27-29% респондентов. Исключение составляют только пожилые люди в возрасте 64-75 лет, для которых недосыпание не является самой острой проблемой - среди них только 15% своей вредной привычкой называют недосыпание.
"Беспокойство также вызывает тот факт, что недосыпание является актуальной проблемой среди молодежи в возрасте 18-24 лет, и что в течение года количество респондентов в этой возрастной группе, признающих, что они мало спят, увеличилось на 6%. В 2022 году уже 27% молодых людей признались, что испытывают недостаток сна. Это побуждает задуматься о необходимых коррекциях образа жизни и профилактике, поскольку в долгосрочной перспективе недосыпание может привести к ряду других проблем со здоровьем. Кроме того, учитывая, что 18% респондентов в исследовании Индекса здоровья своей вредной привычкой также назвали чрезмерное увлечение виртуальной средой, особенно популярной среди молодежи, эта вредная привычка также не способствует гигиене сна. Если не ограничивать время, проводимое за умными устройствами, и не соблюдать здоровые принципы их использования, это может привести к нарушениям сна и другим серьезным проблемам со здоровьем", - говорит исполнительный директор аптечной сети Apotheka Марис Лукс.
Бессонница или нарушения сна почти у каждого третьего жителя
Данные исследования позволяют понять, что у части населения Латвии регулярное недосыпание стало причиной дополнительных проблем со здоровьем – бессонницы и нарушений сна. Весьма вероятно, что нарушениям сна и проблемам бессонницы в обществе способствовал высокий уровень стресса, с которым в последние годы сталкивается население как в связи с эпидемиологической, так и в связи с экономической, и геополитической обстановкой. На вопрос "Были ли у Вас в последнее время какие-либо проблемы со здоровьем?" 30% респондентов, или почти каждый третий житель Латвии, заявили, что жалуются на бессонницу или нарушения сна, и это количество увеличилось на 6% по сравнению с результатами исследования, проведенного в 2021 году.
Нарушения сна и бессонница чаще характерны для людей с высшим образованием и высокими доходами, а также среди экономически активного населения. Скорее всего, люди крадут необходимые для сна часы, чтобы справиться с рабочими обязанностями, учебой или другой, связанной с карьерой деятельностью. Если сравнить данные исследований, проведенных в 2020 и 2022 году, то можно увидеть, что нарушениями сна все чаще страдают экономически активные лица трудоспособного возраста: в прошлом году в возрастной группе 35-44 лет на нарушения сна указывал почти каждый третий респондент (31%), что на 11% больше, чем в 2020 году, а в возрасте 25-34 лет - каждый пятый респондент (19%), что на 8% больше, чем в 2020 году.
Только храп или апноэ во сне?
В проведенном в прошлом году исследовании на 4% больше, чем в 2020 году, респондентов указали, что храп является для них известной проблемой. Об этом заявляет каждый четвертый (25%) всех опрошенных мужчин и 12% всех опрошенных женщин.
Следует отметить, что нельзя игнорировать храп, считая, что это просто неприятное явление, а не проблема со здоровьем. Он может являться симптомом апноэ во сне. Апноэ – внезапная остановка дыхания во сне. Апноэ во сне, избыточная масса тела и гипертония или высокое кровяное давление являются взаимовлияющими факторами. К сожалению, храп и апноэ во сне могут привести к гипоксии или кислородному голоданию в тканях, создавая опасные для здоровья ситуации, поэтому всем без исключения необходимо 7-8 часов качественного сна в сутки.
Самодисциплина для уменьшения нарушений сна
Существует мнение - если человек хоть раз подумал, что у него есть нарушения сна, то вполне вероятно, что они действительно есть! Нарушения сна, как правило, вызывают стресс, работа в сменах, вредные привычки, использование умных устройств перед сном, а также психоэмоциональное состояние человека - с этими причинами ежедневно сталкивается каждый человек. Чтобы позаботиться о своем здоровье, важно соблюдать гигиену сна.
"Гигиена сна - это комплекс мер, как мы сами можем помочь себе устранить условия, которые просто мешают качественному сну. Не следует использовать какие-либо экраны как минимум за два часа до сна. Синее излучение обладает стимулирующим эффектом, посылающим мозгу импульс сохранять активность, поэтому он затрудняет последующее расслабление. В комнате должно быть тихо, шумы должны быть устранены. Также важно, чтобы в комнате было темно, без лишнего освещения. Незадолго до сна категорически нельзя плотно кушать. Перед сном рекомендуется проветрить комнату. Если учесть эти аспекты, возможно, нарушений сна станет меньше. Если человек не высыпается постоянно или спит слишком мало часов, организм не может отдохнуть. Человек чувствует постоянную усталость и недостаток энергии, которые часто списывает на чувство голода, и которые пытается компенсировать, съев что-нибудь сладкое, думая, что это поспособствует притоку энергии. В результате регулярного недосыпания или нарушений сна продуктивность человека снижается, он становится более эмоционально уязвимым, более раздражительным как дома, так и на работе, и это, как закручивающаяся спираль, и может вызвать ряд различных проблем со здоровьем. Соблюдая эти простые основные принципы гигиены сна, можно уменьшить нарушения сна и избежать дальнейших проблем, которые может вызывать регулярный некачественный сон", - говорит семейный врач Capital Clinic Riga Дарта Гейжане.
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