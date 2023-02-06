Литовская дорожная полиция приобрела 12 новых автомобилей BMW 530 xDrive. В основном они будут использоваться для сопровождения.
Фото ⟩ Полиция Литвы получила новые BMW
Новые автомобили оборудованы по стандартам автомобилей полицейских служб и полностью адаптированы для выполнения служебных функций и полицейской деятельности.
"Новые полицейские автомобили помогут нам не только лучше выполнять наши повседневные функции, но и заранее подготовиться к различным важным национальным событиям", - рассказал начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис.
Автомобиль имеет встроенный дизельный двигатель, средний расход которого составляет 5,5 литров на 100 км. Эти автомобили имеют полный привод, оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Галерея: Полиция Литвы получила новые автомобили BMW
Как и другие полицейские машины, он оснащен светодиодными маячками, специальной звуковой системой, а также видеорегистратором. Новые BMW оснащены радиоприемниками, антеннами, держателями для ноутбуков, планшетов, принтерами, панелями управления, видео- и аудиозаписывающей аппаратурой и многим другим.
Максимальная скорость машин составляет 250 км/ч, а мощность двигателя составляет 286 лошадиных сил. С 0 км/ч до 100 км/ч эти BMW разгоняются за 5,4 секунды.
Полиция Литвы купила эти BMW на открытом конкурсе, в котором участвовали три компании. Цена, предложенная BMW, была самой низкой - 666 599,99 евро с учетом PVN.
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