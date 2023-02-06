Фото ⟩ Полиция Литвы получила новые BMW

Новые автомобили оборудованы по стандартам автомобилей полицейских служб и полностью адаптированы для выполнения служебных функций и полицейской деятельности.

"Новые полицейские автомобили помогут нам не только лучше выполнять наши повседневные функции, но и заранее подготовиться к различным важным национальным событиям", - рассказал начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис.

Автомобиль имеет встроенный дизельный двигатель, средний расход которого составляет 5,5 литров на 100 км. Эти автомобили имеют полный привод, оснащены восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

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Как и другие полицейские машины, он оснащен светодиодными маячками, специальной звуковой системой, а также видеорегистратором. Новые BMW оснащены радиоприемниками, антеннами, держателями для ноутбуков, планшетов, принтерами, панелями управления, видео- и аудиозаписывающей аппаратурой и многим другим.

Максимальная скорость машин составляет 250 км/ч, а мощность двигателя составляет 286 лошадиных сил. С 0 км/ч до 100 км/ч эти BMW разгоняются за 5,4 секунды.

Полиция Литвы купила эти BMW на открытом конкурсе, в котором участвовали три компании. Цена, предложенная BMW, была самой низкой - 666 599,99 евро с учетом PVN.