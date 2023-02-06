Расследование: Тимченко и Ротенберг прячут активы от санкций

Дворец в центре Мюнхена

Делами Аркадия Ротенберга, полагает издание, занимается владелец девелоперской компании "РГ-Девелопмент" Руслан Горюхин. Российские СМИ неоднократно указывали, что настоящим бенефициаром фирмы, предположительно, является попавший под санкции российский олигарх. Ни сам Ротенберг, ни Горюхин в России это никогда не оспаривали, отмечают "Важные истории".

Как указывают авторы расследования, ситуация изменилась в 2021 году, когда перебравшийся к тому времени в Европу Горюхин начал активно скупать коммерческую недвижимость в Германии. В 2016 году стало известно, что через цепочку компаний в Люксембурге он стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена (Palais an der Oper). Немецкие журналисты поинтересовались, кому реально принадлежит дворец оцененный примерно в 1 млрд евро: самому Горюхиню или находящемуся под американскими и европейскими санкциями Ротенбергу. В 2021-м Горюхин выиграл иск у немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, заявив под письменной присягой в суде, что компания "РГ-Девелопмент" никогда не была связана с Ротенбергом.

В ЕС введут уголовную ответственность за обход санкций

"При таком подходе европейским властям будет очень трудно установить, кто помогает друзьям российского президента обходить санкции или может оперировать их деньгами", - рассказал источник "Важных историй", а юрист Transparency International (TI) Куш Амин пояснил изданию, что о существовании подобных схем, построенных на устных договоренностях, известно во всем мире, но пока на проблему предпочитают закрывать глаза.