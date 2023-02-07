Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Голосование "пакетом"

После начала полномасштабного вторжения процедура переименований изменилась и в городах, далеких от линии фронта, на примере Киева объясняет Александр Рак, соучредитель организации KPI urban squad, специализирующейся на урбанистике. Если раньше рабочая группа по переименованиям рассматривала каждую улицу отдельно, то теперь - "пакетом". Кроме того, жители города не могли принять участие в заседании группы - это объясняли угрозой обстрелов и провокаций.

"Голосование людей было, но через "Киев цифровой" (мобильное приложение с городскими сервисами) - и тоже "пакетом", почти 300 улиц одновременно, - отмечает Рак. - Неправильно было давать на голосование такой объем вариантов. Вряд ли человек сможет разобраться в 300 улиц за семь дней. Это видно по результатам голосования - больше всего голосов отдали за улицы, которые были первыми в перечне. Голосовали за первую, вторую, третью… Потом уставали и до последней уже не доходили".

"Отдельный вопрос - почему в перечне переименований есть улица Металлистов, продолжает он. - Киевский городской совет принял новую процедуру для того, чтобы быстро переименовать улицы, которые связаны с Российской Федерацией. Но нельзя сказать, что улица Металлистов связана с Россией. Улица Металлистов на Шулявке названа в честь рабочих-металлистов, работавших на местном заводе. Перпендикулярно этой улице - переулок Ковальский, который назван в честь кузнецов, работавших на этом заводе. Это определенная историческая продолжительность".