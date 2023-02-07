Предприниматель и светская дама Марика Гедерте столкнулась с неприятной ситуацией в Рижском аэропорту и предупреждает других путешественников.
Марика Гедерте: большие покупки в аэропорту могут привести к неприятностям
"Лечу домой через Турцию... Меня остановили в аэропорту Риги, потому что я везла сумку с покупками из аэропорта Стамбула. Мне нечего скрывать", - говорит Марика.
"Женщина на таможне настаивает на том, что мне необходимо пройти таможенный контроль и просит пройти для проверки багажа. Если надо, то надо, думаю я. "Что в сумке?" - спрашивает она. Я купила это в магазинах аэропорта. "У вас есть чек?" - продолжает сотрудница. Да, я засунула его в карман. Все закончилось хорошо", - делится впечатлениями Марика.
"Знаете ли вы, что можно ввозить товары только на сумму 430 евро, если сумма выше - вы должны задекларировать товар?". Этого я не знала.
Слава богу, что я не перешла эту "красную черту", но мне стало интересно, сколько мне пришлось бы заплатить в Рижском аэропорту, если бы я купила, скажем, сапоги и пальто в одном из крупнейших аэропортов Европы. А магазины там огромные и красивые! Ясно, что невежество не оправдывает даже такого бывалого путешественника, как я. Поэтому я хотела вас проинформировать, чтобы в аэропорту вас не ждал сюрприз", - рассказывает бизнесвумен.
Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственных доходов, при въезде в Латвию из страны, не входящей в Европейский союз, товары, которые путешественник ввозит в личном багаже, не облагаются таможенной пошлиной и налогом на добавленную стоимость, если их общая стоимость на человека не превышает:
- 300 евро - если вы путешествуете наземным транспортом;
- 430 евро - если вы путешествуете воздушным или морским транспортом;
- дети до 15 лет, независимо от вида въезда, могут ввозить товары для личного пользования, если их стоимость не превышает 285 евро.
Личный багаж - это товары, приобретенные в третьей стране и предназначенные только для личного пользования или подарков, если вид и количество таких товаров не указывают на то, что они ввозятся в коммерческих целях.
В общую стоимость не входят:
- стоимость личного багажа, который путешественник временно ввозит или возвращает после временного вывоза;
- стоимость лекарств, необходимых для личных нужд путешествующего;
- табачные изделия, алкогольные напитки и топливо, которые путешественник провозит в личном багаже с соблюдением количественных ограничений, установленных частью четвертой статьи 21 Закона "Об акцизах".
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