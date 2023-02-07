Марика Гедерте: большие покупки в аэропорту могут привести к неприятностям

"Лечу домой через Турцию... Меня остановили в аэропорту Риги, потому что я везла сумку с покупками из аэропорта Стамбула. Мне нечего скрывать", - говорит Марика.

"Женщина на таможне настаивает на том, что мне необходимо пройти таможенный контроль и просит пройти для проверки багажа. Если надо, то надо, думаю я. "Что в сумке?" - спрашивает она. Я купила это в магазинах аэропорта. "У вас есть чек?" - продолжает сотрудница. Да, я засунула его в карман. Все закончилось хорошо", - делится впечатлениями Марика.

"Знаете ли вы, что можно ввозить товары только на сумму 430 евро, если сумма выше - вы должны задекларировать товар?". Этого я не знала.