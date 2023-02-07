Служба государственной безопасности (VDD) в понедельник задержала прокремлевскую активистку, которая, по имеющейся у службы информации, причастна к направленной против интересов национальной безопасности Латвии деятельности на Telegram-канале "Антифашисты Прибалтики".
СГБ сообщила о задержании одного из администраторов канала «Антифашисты Прибалтики»
Активистка вместе с другими проживающими в данный момент в России подданными Латвии в рамках начатого VDD 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании России помощи в направленных против Латвии действиях, разворачивая систематические мероприятия пропаганды и влияния в приложении Telegram.
Задержанное лицо - одна из администраторов и модераторов канала "Антифашисты Прибалтики". С августа 2022 года она проживала в России, однако недавно явилась в Латвию.
После задержания по месту жительства лица был проведен санкционированный обыск, были изъяты носители данных, содержание которых планируется оценить в ходе расследования. В ближайшее время будет принято решение о применении к задержанному лицу процессуального статуса и меры пресечения.
По информации агентства LETA, задержанной является 22-летняя Татьяна Андриец. Она входит в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась по ее списку в 14-й Сейм.
"По полученной на данный момент информации, пока Татьяна задержана на 48 часов", - говорится в сообщении партии, опубликованном в Facebook.
VDD констатировала в Telegram-канале "Антифашисты Прибалтики" действия, направленные против национальных интересов Латвии.
На этом канале постоянно прославлялась Россия, ее политический режим, внешняя политика и реализуемая в отношении Украины агрессия. На канале публиковались призывы осуществлять кибернападения на латвийские госструктуры и предприятия частного сектора. Подписчиков канала призывали собирать информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.
Кроме того, на канале обобщалась информация о должностных лицах Латвии и известных в обществе людях, которые в ходе своей политической и общественной деятельности выступали против начатой Россией войны в Украине. На канале утверждалось, что информацию планируется передать российским спецслужбам и другим структурам, чтобы против них были реализованы различные мероприятия.
По оценке VDD, главной целью таких действий было в соответствии с интересами Кремля влиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказывая психологическое давление на должностных лиц Латвии и общество в целом.
Напомним, в прошлом году 28 ноября VDD сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обнаруженной в Telegram антигосударственной деятельностью, которую осуществляли лица, называющие себя "прибалтийскими антифашистами".
Эти Telegram-каналы собирали информацию о латвийских чиновниках и других известных лицах, деятельность которых якобы направлена против интересов России. На каналах также публиковалась информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семей этих лиц.
Лица, называющие себя "антифашистами", утверждали, что информация должна была быть передана российским спецслужбам и другим структурам государства-агрессора.
Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
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