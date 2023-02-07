СГБ сообщила о задержании одного из администраторов канала «Антифашисты Прибалтики»

На этом канале постоянно прославлялась Россия, ее политический режим, внешняя политика и реализуемая в отношении Украины агрессия. На канале публиковались призывы осуществлять кибернападения на латвийские госструктуры и предприятия частного сектора. Подписчиков канала призывали собирать информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.

Кроме того, на канале обобщалась информация о должностных лицах Латвии и известных в обществе людях, которые в ходе своей политической и общественной деятельности выступали против начатой Россией войны в Украине. На канале утверждалось, что информацию планируется передать российским спецслужбам и другим структурам, чтобы против них были реализованы различные мероприятия.

По оценке VDD, главной целью таких действий было в соответствии с интересами Кремля влиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказывая психологическое давление на должностных лиц Латвии и общество в целом.

Напомним, в прошлом году 28 ноября VDD сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обнаруженной в Telegram антигосударственной деятельностью, которую осуществляли лица, называющие себя "прибалтийскими антифашистами".

Эти Telegram-каналы собирали информацию о латвийских чиновниках и других известных лицах, деятельность которых якобы направлена ​​против интересов России. На каналах также публиковалась информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семей этих лиц.

Лица, называющие себя "антифашистами", утверждали, что информация должна была быть передана российским спецслужбам и другим структурам государства-агрессора.

Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.