Охват вакцинацией от Covid-19 в Латвии достиг почти 70%

К этой дате по крайней мере одну дозу вакцины получили 72% жителей страны, а первую бустерную вакцину - 42,1% из них. В возрастной группе старше 65 лет первую бустерную вакцину получили 46,3% жителей.

Согласно докладу Министерства здравоохранения правительству, в настоящее время в Латвии широко распространен не только вирус SARS-CoV-2, но и другие возбудители острых инфекций верхних дыхательных путей - вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и др.

Результаты мониторинга сточных вод показывают, что в настоящее время в Латвии распространены различные штаммы SARS-Cov-2, включая мутацию XBB. Распространенность штамма XBB (BA.2.75) в настоящее время составляет от 1,7% в Тукумсе до 99,1% в Резекне.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в ближайшие четыре недели не ожидается роста распространенности штамма XBB, но заболеваемость может увеличиться в дальнейшем. Тем не менее не прогнозируется, что она будет выше, чем в августе и сентябре 2022 года.

В целом со второй половины октября наблюдается постепенное сокращение числа случаев Covid-19, что частично связано с уменьшением объемов тестирования. В странах ЕС/ЕЭЗ показатели демонстрируют аналогичную тенденцию, и в январе количество зарегистрированных случаев продолжало уменьшаться.