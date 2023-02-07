В Украине назначены новые главы МВД и СБУ

На должность руководителя Службы безопасности Украины назначен Василий Малюк, который до этого исполнял обязанности руководителя СБУ.

За назначение Малюка проголосовали 324 депутата Верховной рады.

В свою очередь при поддержке 321 депутата на должность министра внутренних дел был назначен Игорь Клименко, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины.

Клименко на должность главы МВД был выдвинут после того, как в авиакатастрофе погиб прежний министр Денис Монастырский.