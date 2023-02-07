Мужчина отстоял в суде право ходить голым по улицам города

29-летний Алехандро Коломар прибыл на заседание суда в одних походных ботинках. Ему было приказано надеть одежду, чтобы войти в здание. Во время судебного процесса он утверждал, что штрафы за наготу нарушают его право на идеологическую свободу.

Верховный суд региона отклонил апелляцию на отмену штрафа, наложенного на мужчину за нахождение голым в общественных местах в городе Алдайя.

Верховный суд Испании постановил, что штраф не подлежит уплате, а испанец имеет право обнажаться.

Однако суд признал "правовой вакуум" в испанском законодательстве в отношении публичной наготы.

Алехандро Коломар рассказал Reuters, что начал раздеваться на публике в 2020 году, и когда он ходил полностью обнаженным, то получал больше поддержки, чем оскорблений. Однако однажды ему угрожали ножом.

"Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в эксгибиционизме. Согласно словарю, это указывает на сексуальные намерения. Это не имеет ничего общего с тем, чем я занимаюсь", - сказал он.

Мужчина говорит: "Каждый вечер я тренируюсь в парке. Когда мне стало жарко, я снял рубашку, и женщина начала со мной спорить. Она сказала, что если она надумает снять рубашку, ее пристыдят и обругают. Я понимаю, что она имела в виду, но это не значит, что я не могу из-за этого раздеться.

Проблема в обществе, а не в моей наготе".

Публичная нагота разрешена в Испании с 1988 года. Любой может пройтись по улице голым, не опасаясь ареста. Некоторые регионы, такие как Вальядолид и Барселона, ввели свои собственные законы, регулирующие нудизм, особенно вне пляжа. Суд отметил, что в городе, где обвиняли испанца, нет закона, запрещающего нудизм.

Суд постановил: хотя Коломар в разное время ходил голышом по двум разным улицам города, его поведение не свидетельствовало об угрозе безопасности, спокойствию населения или общественному порядку.