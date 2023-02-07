Фото ⟩ Пожар в Марупе не угрожает жителям Риги

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила Рижскому самоуправлению, что в настоящее время Риге ничего не угрожает.

Фото: пожар на предприятии Edge Autonomy

Однако службы находятся на связи с VUGD и сообщат, если рижанам потребуется принять какие-либо меры предосторожности.

Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, в его тушении участвует большое количество пожарных, а жителей просят остерегаться дыма.