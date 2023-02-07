Вт, 7.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Пожар в Марупе не угрожает жителям Риги

rus.tvnet.lv/LETA
Пожар в Марупе не угрожает жителям Риги
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Крупный пожар, возникший на заводе по производству дронов в Марупе, не представляет угрозы для жителей Риги, сообщил агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила Рижскому самоуправлению, что в настоящее время Риге ничего не угрожает.

Фото: пожар на предприятии Edge Autonomy

Однако службы находятся на связи с VUGD и сообщат, если рижанам потребуется принять какие-либо меры предосторожности.

Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, в его тушении участвует большое количество пожарных, а жителей просят остерегаться дыма.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх