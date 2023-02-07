Крупный пожар, возникший на заводе по производству дронов в Марупе, не представляет угрозы для жителей Риги, сообщил агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.
Фото ⟩ Пожар в Марупе не угрожает жителям Риги
Пожар в Марупе не угрожает жителям Риги
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила Рижскому самоуправлению, что в настоящее время Риге ничего не угрожает.
Фото: пожар на предприятии Edge Autonomy
Однако службы находятся на связи с VUGD и сообщат, если рижанам потребуется принять какие-либо меры предосторожности.
Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, в его тушении участвует большое количество пожарных, а жителей просят остерегаться дыма.
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