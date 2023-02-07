Оппозиционеры Резекне хотят свергнуть мэра города Барташевича

"Нас всего пятеро, а их восемь, но это было бы выражением позиции по поводу, я бы сказала, антигосударственных действий председателя думы", - заявила оппозиционный депутат Инара Гроце.

Правящая коалиция Резекненской думы состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие". На данный момент официально неизвестно, останутся ли все избранные из этого списка верными Барташевичу после его исключения из рядов "Согласия" или кто-то откажет ему в поддержке.

6 февраля правление "Согласия" приняло решение об исключении Барташевича из партии, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.

Барташевич, со своей стороны, сообщил Латвийскому радио, что во вторник вечером проведет встречу с членами своей бывшей партии из Резекненского, Лудзенского и Балвского краев, чтобы вместе принять решение о дальнейших действиях. По его словам, он получил словесную поддержку депутатов Резекненской городской думы, избранных от "Согласия".