"Согласие" исключило мэра Резекне Барташевича из рядов партии

Правление партии в понедельник, 6 февраля, приняло решение об исключении Александра Барташевича, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.

Как пояснили в правлении, Барташевича призывал к бойкоту съезда партии в социальных сетях, давал ложную информацию о съезде и о позиции партии по важным вопросам.

После неудачи на выборах в Сейм съезд решил доверить руководство партией трем сопредседателям. 28 января на эти должности были избраны Нил Ушаков, Регина Лочмеле и Андрис Морозов

Перед съездом партии "Согласия" Александр Барташевич также претендовал на руководство партией, но подвергся критике за изложение своего политического видения в дебатах перед съездом, в результате чего региональный политик заявил, что не будет присутствовать на съезде и призвал других членов партии также бойкотировать его. А после проведения съезда он поставил под сомнение законность его решений.

Вместе с Барташевичем призыв бойкотировать съезд партии подписали председатель отделения партии Резекненского края Екатерина Иванова и председатель отделения партии Лудзенского края Евгения Кущ.

С исключением Барташевича из партии "Согласие" теряет свой последний большой "бастион власти", потому что мэр Даугавпилса ранее объявил о своем выходе из партии и создании новой региональной политической силы.