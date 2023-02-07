Более ста членов "Согласия" в Латгале решили покинуть партию

Во вторник Барташевич провел собрание со своими прежними сопартийцами из Резекнене, Лудзы и Балви и соответствующих краев, чтобы принять решение о дальнейших политических действиях. Покинуть "Согласие" решили все пришедшие на собрание.

Мэр Резекне планирует в ближайшие два месяца создать новую лево-центристскую партию. Барташевич признал, что призывает мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша создать новую политическую силу вместе.

В свою очередь, покинувший недавно партию "Согласие" Элксниньш отметил, что сейчас не рассматривает сотрудничество с Барташевичем в создании новой партии.

"Логично, что после исключения из "Согласия" Барташевич планирует свое политическое будущее, но моим приоритетом было и остается создание Даугавпилсской партии. Такие городские партии уже доказали, что способны добиться успеха на муниципальных выборах, как это произошло в Лиепае и Валмиере", - сказал Элксниньш.

6 февраля правление "Согласия" приняло решение об исключении Барташевича из партии, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.

Конгресс партии "Согласие" состоялся в субботу, 28 января. На нем сопредседателями политической силы были избраны депутат Европарламента Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижского городского совета Андрис Морозов.