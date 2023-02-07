Элксниньш и Барташевич не обсуждали возможное политическое сотрудничество

"Логично, что после исключения из "Согласия" Барташевич планирует свое политическое будущее, но моим приоритетом было и остается создание Даугавпилсской партии. Такие городские партии уже доказали, что способны добиться успеха на муниципальных выборах, как это произошло в Лиепае и Валмиере", - сказал Элксниньш.