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Элксниньш и Барташевич не обсуждали возможное политическое сотрудничество

rus.tvnet.lv/LETA
Элксниньш и Барташевич не обсуждали возможное политическое сотрудничество
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Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире "Кто вам платит?"
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире "Кто вам платит?" Фото: Rus TVNET

Недавно вышедший из партии "Согласие" мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш не обсуждал возможности политического сотрудничества с мэром Резекне Александром Барташевичем, которого "Согласие" исключило из своих рядов, сообщил агентству LETA даугавпилсский политик.

"Логично, что после исключения из "Согласия" Барташевич планирует свое политическое будущее, но моим приоритетом было и остается создание Даугавпилсской партии. Такие городские партии уже доказали, что способны добиться успеха на муниципальных выборах, как это произошло в Лиепае и Валмиере", - сказал Элксниньш.

Барташевич в настоящее время является главой Ассоциации крупных городов, поэтому часто встречается с мэром Даугавпилса, но вопрос политического сотрудничества сейчас не стоит на повестке дня, заявил политик.

Правление "Согласия" приняло решение об исключении Барташевича 6 февраля, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.

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