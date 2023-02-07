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Госполиция ищет пропавшего без вести Илью Сугробова

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Госполиция ищет пропавшего без вести Илью Сугробова
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Пропавший без вести Илья Сугробов.
Пропавший без вести Илья Сугробов. Фото: Valsts policija.

Должностные лица Курземского участка Рижского регионального управления Государственной полиции ищут Илью Сугробова 1982 года рождения, который 7 февраля в 4:00 вышел из дома в Риге на ул. Парадес и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: рост 184 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы.

Мужчина был одет в темно-зеленую кожаную куртку, черный джемпер с двумя белыми полосками, темные спортивные туфли, серые термоштаны, синие джинсы, черную вязаную шапку (трикотаж), шлем серого цвета.

Полиция просит ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о его местонахождении, позвонив по номеру 110.

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