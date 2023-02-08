Фото ⟩ США подняли из моря сбитый китайский аэростат-шпион

На прошлой неделе Пентагон объявил, что китайский разведывательный аэростат завис над северо-западом США, где расположены секретные авиабазы ​​и подземные хранилища стратегических ракет. Он был сбит американским истребителем в субботу, 4 февраля, когда шар находился над Атлантическим океаном.

Во вторник, 7 февраля, ВМС США опубликовали фотографии того, как группа военных извлекла остатки воздушного шара возле берегов Миртл-Бич в штате Южная Каролина. Остатки воздушного шара были доставлены в лабораторию Федерального бюро расследований (ФБР), где будут проанализированы его технологические возможности.

Фото: Reuters/ScanPix

Воздушный шар был в высоту около 60 метров, и к нему было прикреплено оборудование весом около тонны.

Официальные лица США не считают, что разведывательные возможности воздушного шара представляют какой-либо риск для Соединенных Штатов.

Галерея: Сбитый разведывательный аэростат