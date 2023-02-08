Кариньш: нужно привести в порядок сеть больниц и систему тарифов

Он подчеркнул, что с каждым годом в систему здравоохранения вкладывается все больше и больше денег, но она все еще не прозрачна и использование денег не совсем понятно.

"Мы не можем позволить себе вкладывать еще больше денег в неэффективную систему.

Нам придется вкладывать больше, но система должна быть упорядочена, потому что трудности, о которых мы слышим в больницах - это не только финансовые трудности, но и организационные", - сказал премьер-министр.

На вопрос о больничной сети он ответил, что нет необходимости сокращать количество больниц в регионах, но следует более четко определить, какая услуга доступна в каком учреждении, и тогда эта услуга должна быть оказана в реальности, не только в теории.

Как сообщалось, в проекте бюджета на этот год, поддержанном правительством во вторник, на сектор здравоохранения запланировано 1,6 млрд евро, а на приоритеты - 85,8 млн евро.

Со своей стороны Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода и Латвийское общество врачей заявили, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает ухудшение качества медицинского обслуживания.

Крупные латвийские больницы обеспокоены проблемами финансирования и оплаты медицинских услуг, из-за чего под угрозой оказывается возможность предоставления пациентам необходимых услуг.