Бюджет сферы здравоохранения в 2023 году составит 1,6 млрд евро

Из 1,6 млрд евро, запланированных на здравоохранение в 2023 году в проекте государственного бюджета, 1,35 млрд евро предназначены для оплаты амбулаторных и стационарных медицинских услуг - работы семейных врачей, лабораторных исследований, оплаты консультаций и диагностические обследования, проводимые врачами-специалистами, неотложную медицинскую помощь и плановую медицинскую помощь в стационарах, оплату компенсируемых лекарств и другие меры.

Еще 124 млн евро запланировано на специализированное здравоохранение: неотложную медицинскую помощь, обеспечение кровью и компонентами крови, судебно-медицинскую экспертизу и реализацию антидопинговой политики. 59 млн евро запланированы на высшее медицинское образование, 15 млн евро на управление финансированием здравоохранения и работу Фонда медицинских рисков. На надзор за услугами по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и лечению запланировано 11,3 млн евро, на реализацию проектов из фондов ЕС - 32,3 млн евро, а на управление отраслью - 5,6 млн евро.

Министерство заявляет, что с дополнительными 85,8 миллионами евро можно будет частично решить проблемы сектора и улучшить доступность медицинских услуг для населения. Финансирование пойдет на такие приоритеты, как онкология, дети и зарплаты.