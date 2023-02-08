27-летняя Хейли Джейд (Hailie Jade), единственная родная дочь знаменитого рэпера Эминема (EMINƎM), обручилась со своим бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.
Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж
Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж
Новость девушка сообщила в своем Instagram, показав кольцо с бриллиантом.
Избранник Хейли - Эван МакКлинток, ее давний бойфренд, с которым она встречается с 2016 года. Пара познакомилась во время учебы в Мичиганском университете.
В одном из интервью Хейли рассказывала, что Эван уже познакомился с ее знаменитым отцом. Известно, что Эминему он понравился.
В 2020 году в подкасте Эминем, рассказывая о своей дочери, сказал, что гордится ею: "У нее еще нет детей. Есть парень. У нее все хорошо, и я очень ею горжусь".
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