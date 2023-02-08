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Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж

Sejas.lv
Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж
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27-летняя Хейли Джейд (Hailie Jade), единственная родная дочь знаменитого рэпера Эминема (EMINƎM), обручилась со своим бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Новость девушка сообщила в своем Instagram, показав кольцо с бриллиантом.

Избранник Хейли - Эван МакКлинток, ее давний бойфренд, с которым она встречается с 2016 года. Пара познакомилась во время учебы в Мичиганском университете.

В одном из интервью Хейли рассказывала, что Эван уже познакомился с ее знаменитым отцом. Известно, что Эминему он понравился.

В 2020 году в подкасте Эминем, рассказывая о своей дочери, сказал, что гордится ею: "У нее еще нет детей. Есть парень. У нее все хорошо, и я очень ею горжусь".

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