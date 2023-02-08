В Мадоне женщина наехала на спящего на дороге мужчину, он погиб

Во вторник, 7 февраля, в 19:15 в Мадоне женщина за рулем Audi наехала на спящего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 444 решения об административных правонарушениях, в том числе 138 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Также возбуждено пять уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также три уголовных дела возбуждено за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ.