Барташевич вместе с прежними членами "Согласия" создаст новую партию

Это будет левоцентристская партия, которая "будет последовательно выступать за интересы всех жителей Латвии, не разделяя на "своих" и "чужих", продолжая активно отстаивать социально-экономические, культурно-языковые и религиозные права".

"Для нас, членов организаций СДП "Согласие" Резекне, Резекненского и Лудзенского краев, сложившееся положение является абсолютно неприемлемым. Поэтому мы заявляем о своем недоверии руководству партии и выходе из СДП "Согласие"", - говорится в заявлении инициативной группы.

Учредительный съезд новой партии планируется в апреле, после разработки ее программы.

Заявление подписали шесть из восьми депутатов Резекненской городской думы, все шесть депутатов Резекненской краевой думы и одна депутат Лудзенской краевой думы, избранные в эти самоуправления по списку "Согласия".

Латвийское телевидение ранее сообщило, что после исключения Барташевича из "Согласия" выйти из партии решили еще около 120 ее членов в Резекне, Резекненском и Лудзенском краях.